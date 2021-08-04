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БЖД объявила конкурс фотографий и рисунков об истории и современности маршрута Москва - Брест

04.08.2021 22:13 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога объявила конкурс фотографий и рисунков среди учащихся железнодорожных колледжей в Бресте и Орше, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Учащиеся Брестского и Оршанского колледжей - филиалов Белорусского государственного университета транспорта могут продемонстрировать свои творческие способности в двух номинациях: "Лучшая фотография" и "Лучший рисунок". Работы (фотографии размером 20х30 см либо рисунок, оформленный на листе формата А4 в графической технике акварелью, гуашью или темперой) можно высылать не позднее 8 октября 2021 года в адрес газеты "Железнодорожник Белоруссии" с пометкой "Конкурс, посвященный истории и современности маршрута Москва - Брест" и указанием номинации. Подробнее с положением о проведении конкурса можно ознакомиться в разделе "Конкурсы" официального интернет-сайта БЖД.

Победителей конкурса наградят памятными дипломами и призами. Работа, которая будет признана лучшей и не попадет в число призеров в номинациях, будет отмечена специальным призом Объединенной отраслевой профсоюзной организации железнодорожников и транспортных строителей.

Работы победителей конкурса опубликуют в газете "Железнодорожник Белоруссии", а также разместят на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги.

Конкурс фотографий и рисунков "История и современность маршрута Москва - Брест" проводится в рамках мероприятий, приуроченных к 150-летию железнодорожного сообщения Москва - Брест, и объявленного в Беларуси Года народного единства для приобщения учащихся колледжей к корпоративной культуре железнодорожников. Учредители конкурса - Белорусская железная дорога и Объединенная отраслевая профсоюзная организация железнодорожников и транспортных строителей.

В пресс-центре напомнили, что в нынешнем году учащиеся Брестского и Оршанского колледжей - филиалов БГУТ также могут принять участие в конкурсах творческих и исследовательских работ "Лучшие творческие и исследовательские работы" и авторских стихов "Славлю тебя, родная магистраль", приуроченных к 150-летию железнодорожного сообщения Москва - Брест.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Работы победителей конкурса опубликуют в газете "Железнодорожник Белоруссии", а также разместят на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги.
 
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