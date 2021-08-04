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Ситуацию с мигрантами, обстановку на рубежах и внутри Беларуси прокомментировал госсекретарь Совета безопасности
04.08.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Вместо того чтобы начать цивилизованно решать собственные проблемы, наши прибалтийские соседи упорно продолжают винить во всем Беларусь. Ведь так удобно.
Ситуацию с мигрантами и в целом обстановку на рубежах и внутри страны сегодня прокомментировал госсекретарь Совета безопасности. По мнению Александра Вольфовича, соседним странам надо искать глубинные причины миграции, а не упрекать в этом Беларусь. Ключевой темой стал чудовищный инцидент на границе. Сейчас стоит задача полностью разобраться в ситуации и поступить в ней по-человечески. Все подробности - в интервью (видео).
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Ситуацию с мигрантами, обстановку на рубежах и внутри Беларуси прокомментировал госсекретарь Совета безопасности
Вместо того чтобы начать цивилизованно решать собственные проблемы, наши прибалтийские соседи упорно продолжают винить во всем Беларусь. Ведь так удобно. ...
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