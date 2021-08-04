Ситуацию с мигрантами, обстановку на рубежах и внутри Беларуси прокомментировал госсекретарь Совета безопасности

Источник материала: БT

Вместо того чтобы начать цивилизованно решать собственные проблемы, наши прибалтийские соседи упорно продолжают винить во всем Беларусь. Ведь так удобно.

Ситуацию с мигрантами и в целом обстановку на рубежах и внутри страны сегодня прокомментировал госсекретарь Совета безопасности. По мнению Александра Вольфовича, соседним странам надо искать глубинные причины миграции, а не упрекать в этом Беларусь. Ключевой темой стал чудовищный инцидент на границе. Сейчас стоит задача полностью разобраться в ситуации и поступить в ней по-человечески. Все подробности - в интервью (видео).





Читайте также:





