ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кому выгодно политизировать трагедию - смерть руководителя "Белорусского дома в Украине" - авторский взгляд М. Петрашко

04.08.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Привыкли жители Украины и к политическому цирку. Вот и на этот раз смерть руководителя "Белорусского дома в Украине" без суда и следствия именуют убийством.

Но так ли это на самом деле, кто причастен к трагедии - никого из местных СМИ не волнует. Создать "сакральную жертву" на территории Беларуси фактически невозможно, а вот для Украины такое, увы, привычно.

Кому выгодно политизировать трагедию - авторский взгляд Марии Петрашко (видео).


Читайте также:


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Привыкли жители Украины и к политическому цирку. Вот и на этот раз смерть руководителя "Белорусского дома в Украине" без суда и следствия именуют убийством. Но...
 
Новости дня
Новости общества
 
Первую серию фильма-расследования СТВ "Заговор 2020" смотрите 4 августа на "Беларусь 1"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

03.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by