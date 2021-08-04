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Кому выгодно политизировать трагедию - смерть руководителя "Белорусского дома в Украине" - авторский взгляд М. Петрашко
04.08.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Привыкли жители Украины и к политическому цирку. Вот и на этот раз смерть руководителя "Белорусского дома в Украине" без суда и следствия именуют убийством.
Но так ли это на самом деле, кто причастен к трагедии - никого из местных СМИ не волнует. Создать "сакральную жертву" на территории Беларуси фактически невозможно, а вот для Украины такое, увы, привычно.
Кому выгодно политизировать трагедию - авторский взгляд Марии Петрашко (видео).
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Кому выгодно политизировать трагедию - смерть руководителя "Белорусского дома в Украине" - авторский взгляд М. Петрашко
Привыкли жители Украины и к политическому цирку. Вот и на этот раз смерть руководителя "Белорусского дома в Украине" без суда и следствия именуют убийством. Но...
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