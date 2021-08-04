Источник материала: БT

Подробности о деталях подготовки к неудавшемуся блицкригу и людях, которые задолго до избирательной кампании взяли Беларусь под прицел - первую серию фильма-расследования наших коллег с СТВ "Заговор 2020" смотрите сегодня и на нашем канале сразу после " Панорамы ".

Так, для более успешной раскачки ранее нейтрального населения мятежники разделились на два центра - легальный и нелегальный. Якобы никак не связанные друг с другом, на самом деле координировались из единого центра посредством главного инструмента цветного переворота в Беларуси - Telegram-чата "Лав-хата". В разное время он назывался по-разному и существует он давно.

Так, например, в чате обсуждалась провокация в Киевском сквере, когда якобы спонтанно была включена песня "Перемен".

Все было точно по сценарию. Уже тогда всеми руководил и определял тактику действий ныне всем известный Франак Вечерко. Каждый шаг представителей оппозиции был тщательно скоординирован и продуман. Обеспечивалась мощная и всестороння поддержка СМИ. Вокруг Беларуси замыкалась информационная блокада. О том, как мятежники, опьяненные эйфорией всевластия, готовились к финальному броску, смотрите завтра во второй серии фильма-расследования "Блицкриг. День выборов" сначала на телеканале СТВ , а через пару часов на " Беларусь 1 " и " Беларусь 24 " сразу после " Панорамы ".





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