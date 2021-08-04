Олимпийский призер М. Недосеков вернулся из Токио

Источник материала: БT

В Минске сегодня тепло встречали нашего призера Олимпийских игр. Из Токио на родину прибыл Максим Недосеков, который вторым из белорусских атлетов пополнил копилку наград.

Ему всего 23 года. Это первая его Олимпиада. Как отметил сам Максим, путь к золоту еще впереди.

Вместе с друзьями и родными олимпийца встречала и съемочная группа " Беларусь 1 ". Анастасия Бенедисюк поделится эмоциями.

В воздушную гавань Максим Недосеков вместе со своей командой входил под звуки военного оркестра.

Это была теплая, трогательная встреча. Даже протокольная часть с цветами от официальных лиц таковой не казалась. Улыбки, объятия, плакаты. Шары с 2.37!

Столько раз в тихом Токио Максим Недосеков просил: "Дайте шуму!". Сегодня в Минске наверстали.

Максим Недосеков, бронзовый призер Олимпийских игр - 2020 по прыжкам в высоту:

Очень рад, что столько людей встречают, столько неравнодушных ко мне! Конечно, столько негативных комментариев сейчас у меня на страничке, но ваша поддержка полностью все это перекрывает! Поэтому вам большое спасибо за поддержку! Она очень нужна мне! Токио - Стамбул - Минск. Задержка рейса в полчаса. Перелет был тяжелым. Как и рюкзак. Именно в нем, в ручной клади, Максим вез свою… НАШУ олимпийскую медаль! Признается, после выступления практически ничего не ел, потерял 3 килограмма. Родители будто знали.

Нина и Юрий Недосековы, родители Максима Недосекова:

Мы из Витебска привезли целое ведро своей картошки. Сейчас мы ее почистим, отварим. Сядем за стол и будем поздравлять! И будем кормить. К картошке - мяско, все сделаем! Но главное, что он молодец - завоевал медаль. Показал, что действительно наш спорт на хорошем уровне, что мы не последние в мире. Это большое дело! Родители, сами спортсмены, за выступлением следили по телевизору. Как и девушка. О ней Максим расскажет сегодня прессе. Их любви полтора года. Именно ей, скромно наблюдающей за тем, как он раздает интервью и автографы, он первой позвонил после победного прыжка! Тогда она сразу не ответила.

Дарья, девушка Максима Недосекова:

Было очень волнительно. Конечно, мы все переживали, очень болели. Это нереальные эмоции, если честно. Просто он подарил большой праздник всей Беларуси. Правда, нервишки Максим Недосеков и тренеру, и всем нам все же потрепал. Оттого, возможно, сладость пьедестала еще насыщеннее. С первой попытки не взял 2,19. Сложности возникли и на 2,35. Но дерзкий, уверенный в себе идет ва-банк, перенеся прыжок на 2.37.

Национальный рекорд! На такой же высоте остановились итальянец Джанмарко Тамбери и Мутаз Баршим из Катара. В результате они оба завоевали по золотой олимпийской медали, обойдя белоруса лишь по количеству попыток. Так что, наша бронза без преувеличения получилась с золотым отливом!

Максим Недосеков, бронзовый призер Олимпийских игр - 2020 по прыжкам в высоту:

На самом деле было бы рановато, если бы я прыгнул сейчас, в 23 года, 2.39. и забрал бы золото. Еще впереди несколько Олимпиад. И там можно показывать. Не модно, а нужно показывать хорошие результаты. Можно прыгать и выше 39. И забирать свое заслуженное золото. Я в своих силах уверен. Мы преданные зрители и болельщики белорусского спорта такому запалу и рады.

Говоря о планах, Максим поделился… Эту неделю посвятит прессе. Много желающих взять у него интервью. Ну, а дальше - новые старты и точно новые высоты.





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