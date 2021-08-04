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Усиление госграницы Беларуси: пограничники продолжают учение на западном рубеже

04.08.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Усиление государственной границы на южном направлении и всестороннее обеспечение безопасности. Комиссариаты Минской и Гродненской областкей призвали из запаса более 160 военнообязанных. В Беларуси продолжается комплексное оперативно-тактическое учение с Гродненской погрангруппой. Этот мобилизационный резерв предназначен для усиления охраны государственной границы и всестороннего обеспечения служебно-боевой деятельности.

В ближайшее время резервисты отработают боевое слаживание. Маневры продлятся до 12 августа.


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Усиление государственной границы на южном направлении и всестороннее обеспечение безопасности. Комиссариаты Минской и Гродненской областкей призвали из запаса...
 
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