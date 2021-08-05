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Беларусбанк возобновил выдачу кредитов на обучение держателям Студенческой карты

05.08.2021 09:25 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

У клиентов Беларусбанка – держателей Студенческой карты появилась возможность оформить кредит на оплату обучения в учреждениях высшего и среднего специального образования.

Кредиты на обучение предоставляются обучающемуся либо одному из его родителей (усыновителей, попечителей), супруге(у) или родственникам при наличии постоянного источника доходов.

Воспользоваться кредитом можно в течение всего срока обучения. Размер кредита определяется ежегодно с учетом стоимости обучения за учебный год и платежеспособности кредитополучателя.

Кредит предоставляется на срок до 11 лет. При этом в период обучения уплачиваются только проценты за пользование кредитом, а погашение основного долга производится в течение 5 лет после окончания учебного заведения.

Сегодня ставка по кредиту составляет 19,02% годовых. Предусмотрено досрочное погашение без штрафных санкций.

Проверить, является ваше учреждение образования партнером проекта "Студенческая карта", можно здесь.

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У клиентов Беларусбанка – держателей Студенческой карты появилась возможность оформить кредит на оплату обучения в учреждениях высшего и среднего специального...
 
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