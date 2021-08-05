Кристину Тимановскую заочно уволили из центра олимпийской подготовки Беларуси

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская уволена из Республиканского центра олимпийской подготовки и заочно откомандирована работать в МВД страны. Об этом сообщает Telegram-канал Белорусского фонда спортивной солидарности.

«Добрый день, Кристина Сергеевна. Приказом Министерства спорта и туризма Вы с 5 августа 2021 года откомандировываетесь в Министерство внутренних дел для дальнейшего прохождения службы», - говорится в письме, которое получила Тимановская.

Отмечается, что легкоатлетка должна прибыть в МВД Беларуси 5 августа в 9.00. А если Кристина Тимановская не явится «на рабочее место» до 12.00, то это может считаться прогулом и «повлечь за собой увольнение».