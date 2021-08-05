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Кристину Тимановскую заочно уволили из центра олимпийской подготовки Беларуси
05.08.2021 09:35 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская уволена из Республиканского центра олимпийской подготовки и заочно откомандирована работать в МВД страны. Об этом
«Добрый день, Кристина Сергеевна. Приказом Министерства спорта и туризма Вы с 5 августа 2021 года откомандировываетесь в Министерство внутренних дел для дальнейшего прохождения службы», - говорится в письме, которое получила Тимановская.
Отмечается, что легкоатлетка должна прибыть в МВД Беларуси 5 августа в 9.00. А если Кристина Тимановская не явится «на рабочее место» до 12.00, то это может считаться прогулом и «повлечь за собой увольнение».
Напомним, вчера Кристина
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская уволена из Республиканского центра олимпийской подготовки и заочно откомандирована работать в МВД страны.
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