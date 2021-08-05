Источник материала: БT

У белорусов появилось еще одно направление для отдыха. В расписании национального авиаперевозчика на один регулярный рейс больше. К Батуми и Тбилиси добавился рейс до Кутаиси, и это третий грузинский город на карте полетов Белавиа. Отправления дважды в неделю. Время в пути - около трех часов. Спрос на новое направление подтверждает и почти стопроцентная загруженность первого рейса. Накануне из белорусской столицы вылетели 179 человек.



Среди первых пассажиров была и корреспондент АТН Алина Лаппо. Национальный аэропорт Минск. На часах около 9 утра, на табло отправлений новый пункт назначения - Кутаиси. Это уже третий грузинский город на карте полетов Белавиа. Время в пути около трех часов. И по этому маршруту отныне дважды в неделю.



Популярность нового маршрута подтверждает почти заполненный боинг - в Кутаиси полетели 179 человек. Такая загруженность позволяет оптимистично оценивать перспективы нового направления.



Стоимость перелета действительно демократичная. Цена билета по новому направлению стартует от 85 евро в одну сторону. Билеты туда и обратно обойдутся пассажирам в 169 евро. Новые возможности открываются и для туристов, и для бизнеса.



Владимир Баркун, заместитель гендиректора авиакомпании "Белавиа":

Грузия - это страна с древней историей и очень богатой культурой. Возникла необходимость путешествовать, и авиакомпания с удовольствием поддерживает наших граждан и связывает наши страны. Изначально планировалось летать на самолетах "Эмбраер", но спрос превосходит наши ожидания, и сегодняшний первый рейс выполнен на самолете "Боинг 737-800".





В аэропорту Кутаиси, который, кстати, недавно обновили, белорусский самолет встречали мировой традицией - водной аркой и красной ленточкой. Развитие авиасообщения между двумя странами очень кстати, это отмечает и грузинская сторона. К слову, билеты на новое направление уже распроданы до следующего месяца.



Тамара Арчуадзе, директор международного аэропорта Кутаиси:

Мы очень рады приветствовать Белавиа в Национальном аэропорту Кутаиси. Грузинский туристический рынок хорошо известен среди белорусских граждан. Я надеюсь, что это очень перспективное направление для полетов. Отмечу, что первый рейс был заполнен почти на 100 процентов, и мы очень рады пассажиропотоку между нашими странами.



В авиакомпании уверены: спрос на билеты еще будет расти. А благодаря новому воздушному мосту интересы в туризме и бизнесе станут еще крепче. Национальный авиаперевозчик уже присматривает новые точки для посадки и взлета. В ближайшее время обещают летать еще дальше и больше.



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