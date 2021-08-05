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Минск и Кутаиси связал прямой рейс авиакомпании "Белавиа"
05.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
У белорусов появилось еще одно направление для отдыха. В расписании национального авиаперевозчика на один регулярный рейс больше. К Батуми и Тбилиси добавился рейс до Кутаиси, и это третий грузинский город на карте полетов Белавиа. Отправления дважды в неделю. Время в пути - около трех часов. Спрос на новое направление подтверждает и почти стопроцентная загруженность первого рейса. Накануне из белорусской столицы вылетели 179 человек.
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У белорусов появилось еще одно направление для отдыха. В расписании национального авиаперевозчика на один регулярный рейс больше. К Батуми и Тбилиси добавился...
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