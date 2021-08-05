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Сбежавшая директор детского хосписа стала фигурантом уголовного дела
05.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
За участие в так называемом Марше единства сбежавшая директор детского хосписа стала фигурантом уголовного дела. Оперативники ГУБОПиК установили, что 37-летняя Ольга Величко - активная участница несанкционированных массовых мероприятий в Гродно осенью прошлого года. Вместе с другими участниками женщина выходила на проезжую часть, блокируя движение, а также стояла в сцепке, оказывая сопротивление милиционерам. В настоящее время фигурантка скрывается за рубежом.
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За участие в так называемом Марше единства сбежавшая директор детского хосписа стала фигурантом уголовного дела. Оперативники ГУБОПиК установили, что 37-летняя...
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