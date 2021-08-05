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За участие в так называемом Марше единства сбежавшая директор детского хосписа стала фигурантом уголовного дела. Оперативники ГУБОПиК установили, что 37-летняя Ольга Величко - активная участница несанкционированных массовых мероприятий в Гродно осенью прошлого года. Вместе с другими участниками женщина выходила на проезжую часть, блокируя движение, а также стояла в сцепке, оказывая сопротивление милиционерам. В настоящее время фигурантка скрывается за рубежом.



В Молодечно сотрудники ГУБОП при поддержке СОБРа, задержали директора фирмы, который сливал данные и призывал выходить на протесты. Установлено, что 36-летний предприниматель летом и осенью прошлого года в различных телеграм-каналах убеждал оказывать сопротивление работникам милиции и блокировать дороги. Также в чатах коммерсант предлагал свои услуги по идентификации сотрудников районной милиции. Сейчас активистом занимаются следователи.