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Новая серия проекта "Один день" расскажет о предприятии, которое делает Минск чистым и ароматным
05.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Благодаря его работе столица расцветает. Минскзеленстрой - крупнейшее в нашей стране предприятие по озеленению и благоустройству. Команде, которая делает город благоухающим и чистым, посвящена новая серия проекта Белтелерадиокомпании "Один день". За Минскзеленстроем закреплены 30 парков, 168 скверов, 28 бульваров. Ежегодно команда предприятия высаживает около 200 тысяч деревьев, кустарников и более 2 миллионов цветов. Как формируются растительные композиции? Что выращивают в питомнике? И в чем секрет идеального газона? Об этом и не только сегодня вечером в эфире.
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Благодаря его работе столица расцветает. Минскзеленстрой - крупнейшее в нашей стране предприятие по озеленению и благоустройству. Команде, которая делает город...
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