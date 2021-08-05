Источник материала: БT

Благодаря его работе столица расцветает. Минскзеленстрой - крупнейшее в нашей стране предприятие по озеленению и благоустройству. Команде, которая делает город благоухающим и чистым, посвящена новая серия проекта Белтелерадиокомпании "Один день". За Минскзеленстроем закреплены 30 парков, 168 скверов, 28 бульваров. Ежегодно команда предприятия высаживает около 200 тысяч деревьев, кустарников и более 2 миллионов цветов. Как формируются растительные композиции? Что выращивают в питомнике? И в чем секрет идеального газона? Об этом и не только сегодня вечером в эфире.



Смотрите проект "Один день" и в субботу на "Беларусь 1".



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