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Новая серия проекта "Один день" расскажет о предприятии, которое делает Минск чистым и ароматным

05.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Благодаря его работе столица расцветает. Минскзеленстрой -  крупнейшее в нашей стране предприятие по озеленению и благоустройству. Команде, которая делает город благоухающим и чистым, посвящена новая серия проекта Белтелерадиокомпании "Один день". За Минскзеленстроем закреплены 30 парков, 168 скверов, 28 бульваров. Ежегодно команда предприятия высаживает около 200 тысяч деревьев, кустарников и более 2 миллионов цветов. Как формируются  растительные композиции? Что выращивают в питомнике? И в чем секрет идеального газона? Об этом и не только сегодня вечером в эфире.

Смотрите проект "Один день" и в субботу на "Беларусь 1".

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Теги: Минск
 
 
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Благодаря его работе столица расцветает. Минскзеленстрой -  крупнейшее в нашей стране предприятие по озеленению и благоустройству. Команде, которая делает город...
 
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