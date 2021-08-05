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Г. Грабаускас: Литовские власти отличаются лицемерием
05.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Отличительная черта литовской власти - ложь и лицемерие. Они плевать хотели на международное право, не говоря уже про банальное человеческое отношение. Так в интервью каналу
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Отличительная черта литовской власти - ложь и лицемерие. Они плевать хотели на международное право, не говоря уже про банальное человеческое отношение. Так в...
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