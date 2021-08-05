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СК Беларуси возбудил уголовное дело после гибели мигранта на границе с Литвой
05.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели мигранта на границе с Литвой. Напомним, белорусские пограничники обнаружили мужчину в очень тяжелом физическом состоянии возле погранперехода "Бенякони", спасти его не удалось. Следователи осмотрели место ЧП, зафиксировали следовую картину, допросили свидетелей, в том числе сотрудников Госпогранкомитета и местных жителей.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели мигранта на границе с Литвой. Напомним, белорусские пограничники обнаружили мужчину в очень тяжелом...
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