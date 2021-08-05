ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СК Беларуси возбудил уголовное дело после гибели мигранта на границе с Литвой

05.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели мигранта на границе с Литвой. Напомним, белорусские пограничники обнаружили мужчину в очень тяжелом физическом состоянии возле погранперехода "Бенякони", спасти его не удалось. Следователи осмотрели место ЧП, зафиксировали следовую картину, допросили свидетелей, в том числе сотрудников Госпогранкомитета и местных жителей.


Читайте также:


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели мигранта на границе с Литвой. Напомним, белорусские пограничники обнаружили мужчину в очень тяжелом...
 
Новости дня
Новости общества
 
Есть волнующие вопросы - запишитесь на прием к представителю власти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by