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Есть волнующие вопросы - запишитесь на прием к представителю власти
05.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Завтра личный прием граждан проведет министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович. 11 августа - министр экономики Александр Червяков. Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко будет решать проблемы белорусов 13 августа, а министр информации Владимир Перцов - 18 августа.
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Завтра личный прием граждан проведет министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович. 11 августа - министр экономики Александр Червяков....
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