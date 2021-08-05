Есть волнующие вопросы - запишитесь на прием к представителю власти

Источник материала: БT

Завтра личный прием граждан проведет министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович. 11 августа - министр экономики Александр Червяков. Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко будет решать проблемы белорусов 13 августа, а министр информации Владимир Перцов - 18 августа.



Личные приемы будут проходить в Минске весь август с 10 утра по предварительной записи.