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Есть волнующие вопросы - запишитесь на прием к представителю власти

05.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Завтра личный прием граждан проведет министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович. 11 августа - министр экономики Александр Червяков. Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко будет решать проблемы белорусов 13 августа, а министр информации Владимир Перцов - 18 августа.

Личные приемы будут проходить в Минске весь август с 10 утра по предварительной записи.



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Теги: Минск
 
 
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Завтра личный прием граждан проведет министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович. 11 августа - министр экономики Александр Червяков....
 
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