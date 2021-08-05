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Минский городской штаб студенческих отрядов сформировал 376 бригад
05.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Не только занятие на лето, но и дополнительный заработок. Студотряды продолжают благоустраивать столицу. Каждый по своему профилю: экологический, медицинский, строительный, педагогический и даже IT. К примеру, на предприятии МАПИД трудятся 36 студентов из индустриально-педагогического колледжа. Их распределили по разным объектам. Вместе со специалистами ребята выкладывают плитку. Здесь в будущем планируется стоянка. Всего же в этом году в рядах рекордное количество юношей и девушек - заявки подали почти 30 тысяч человек.
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Не только занятие на лето, но и дополнительный заработок. Студотряды продолжают благоустраивать столицу. Каждый по своему профилю: экологический, медицинский,...
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