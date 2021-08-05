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Минский городской штаб студенческих отрядов сформировал 376 бригад

05.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Не только занятие на лето, но и дополнительный заработок. Студотряды продолжают благоустраивать столицу. Каждый по своему профилю: экологический, медицинский, строительный, педагогический и даже IT. К примеру, на предприятии МАПИД трудятся 36 студентов из индустриально-педагогического колледжа.  Их распределили по разным объектам. Вместе со специалистами ребята выкладывают плитку. Здесь в будущем планируется стоянка. Всего же в этом году в рядах  рекордное количество юношей и девушек - заявки подали почти 30 тысяч человек. 

Минским городским штабом студенческих отрядов сформировано 376 отрядов. Свой трудовой опыт ребята получают на МАЗе, "Атланте", "Мидеа-Горизонте" и других предприятиях.



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Не только занятие на лето, но и дополнительный заработок. Студотряды продолжают благоустраивать столицу. Каждый по своему профилю: экологический, медицинский,...
 
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