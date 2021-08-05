|
Александр Субботин выслушал проблемы белорусов - все вопросы взяты на контроль
05.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси продолжаются приемы граждан. Проблемы накануне выслушал вице-премьер Александр Субботин. Среди обращений - земельные отношения и финансовое положение предприятия. Все вопросы взяты на контроль, даны поручения в профильные инстанции. Такая обратная связь уже доказала свою эффективность. Практика будет продолжена на всех уровнях власти.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси продолжаются приемы граждан. Проблемы накануне выслушал вице-премьер Александр Субботин. Среди обращений - земельные отношения и финансовое положение...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)