Подрывная деятельность оппозиции тщательно продумывалась и координировалась задолго до августа 2020 года

Источник материала: БT

Подробности подготовки прошлогоднего мятежа раскрыты нашими коллегами в эфире телеканала СТВ в первой серии фильма-расследования "Заговор 2020". Подрывная деятельность оппозиции тщательно продумывалась и координировалась задолго до событий августа 2020 года. Несметное количество фондов, НКО и НГО, которые оказывали "невероятным" финансовую поддержку. Огромная сеть всевозможных telegram-каналов и чатов, главная задача которых - подготовка активистов и промывка мозгов населению. Вбросы, запугивания, фальсификации. Именно так западные кураторы готовили белорусов ко дню икс - дню выборов.



О том, как мятежники, опьяненные эйфорией всевластия, пытались осуществить финальный бросок, смотрите сегодня во второй серии фильма-расследования "Блицкриг. День выборов" на телеканале СТВ и на "Беларусь 1" и "Беларусь 24" сразу после "Панорамы".



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