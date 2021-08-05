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Подрывная деятельность оппозиции тщательно продумывалась и координировалась задолго до августа 2020 года
05.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Подробности подготовки прошлогоднего мятежа раскрыты нашими коллегами в эфире телеканала СТВ в первой серии фильма-расследования
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Подрывная деятельность оппозиции тщательно продумывалась и координировалась задолго до августа 2020 года
Подробности подготовки прошлогоднего мятежа раскрыты нашими коллегами в эфире телеканала СТВ в первой серии фильма-расследования "Заговор 2020". Подрывная...
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