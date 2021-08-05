ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Подрывная деятельность оппозиции тщательно продумывалась и координировалась задолго до августа 2020 года

05.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Подробности подготовки прошлогоднего мятежа раскрыты нашими коллегами в эфире телеканала СТВ в первой серии фильма-расследования "Заговор 2020". Подрывная деятельность оппозиции тщательно продумывалась и координировалась задолго до событий августа 2020 года. Несметное количество фондов, НКО и НГО, которые оказывали "невероятным" финансовую поддержку. Огромная сеть всевозможных telegram-каналов и чатов, главная задача которых - подготовка активистов и промывка мозгов населению. Вбросы, запугивания, фальсификации. Именно так западные кураторы готовили белорусов ко дню икс - дню выборов. 

О том, как мятежники, опьяненные эйфорией всевластия, пытались осуществить финальный бросок, смотрите сегодня во второй серии фильма-расследования "Блицкриг. День выборов" на телеканале СТВ  и на "Беларусь 1" и "Беларусь 24" сразу после "Панорамы".

Смотрите также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подробности подготовки прошлогоднего мятежа раскрыты нашими коллегами в эфире телеканала СТВ в первой серии фильма-расследования "Заговор 2020". Подрывная...
 
Новости дня
Новости общества
 
Пра надвор'е
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by