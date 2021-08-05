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Нацбанк выпускает в обращение памятные монеты "Летнія віды спорту. Баскетбол"
05.08.2021 10:51 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк с 5 августа выпускает в обращение памятные монеты "Летнія віды спорту. Баскетбол", сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка. На реверсе изображены баскетбольная сетка с объемным изображением баскетбольного мяча.
Еще два вида памятных монет выпускаются сегодня. Это монеты "Разьба па дрэве" серии "Народныя промыслы і рамествы беларусаў" и "Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. 100 гадоў".
Все эти монеты серебряные номиналом Br20 и медно-никелевые номиналом Br1. Они отчеканены на РГП "Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан". Монеты являются законным платежным средством и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.-0-
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Еще два вида памятных монет выпускаются сегодня. Это монеты "Разьба па дрэве" серии "Народныя промыслы і рамествы беларусаў" и "Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. 100...
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