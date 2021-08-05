ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Нацбанк выпускает в обращение памятные монеты "Летнія віды спорту. Баскетбол"

05.08.2021 10:51 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк с 5 августа выпускает в обращение памятные монеты "Летнія віды спорту. Баскетбол", сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка. На реверсе изображены баскетбольная сетка с объемным изображением баскетбольного мяча.

Еще два вида памятных монет выпускаются сегодня. Это монеты "Разьба па дрэве" серии "Народныя промыслы і рамествы беларусаў" и "Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. 100 гадоў".

Все эти монеты серебряные номиналом Br20 и медно-никелевые номиналом Br1. Они отчеканены на РГП "Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан". Монеты являются законным платежным средством и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще два вида памятных монет выпускаются сегодня. Это монеты "Разьба па дрэве" серии "Народныя промыслы і рамествы беларусаў" и "Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. 100...
 
Новости дня
Новости общества
 
Профсоюзы АПК: слаженность и взаимопонимание - плюсы родственных экипажей на уборке зерновых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by