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Посол ЕС в Ираке заявил о возможной отмене рейсов в Минск на 10 дней
05.08.2021 10:57 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Посол Европейского союза в Ираке Мартин Хут заявил, что на ближайшие 10 дней рейсы из Ирака в Минск могут быть отменены. Об этом
«Мы получили информацию из нескольких источников, что рейсы отменяются на ближайшие десять дней. Это представляется очень надежной информацией. Насколько нам известно, «Иракские авиалинии» проинформировали об этом все туристические агентства страны», - сказал Хут.
После ЕС отмечает, что официального подтверждения данной информации от компании Iraqi Airways он пока не получил.
Мартин Хут также рассказал, что вчера иракским правительством был сформирован комитет для расследования возможного незаконного ввоза мигрантов из Ирака в Литву через Беларусь.
Напомним, в конце июля стало известно, что авиакомпания Iraqi Airways
Тем временем ситуация на границе Беларуси и Литвы
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Посол Европейского союза в Ираке Мартин Хут заявил, что на ближайшие 10 дней рейсы из Ирака в Минск могут быть отменены. Об этом сообщает агенство BNS.
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