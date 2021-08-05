Посол ЕС в Ираке заявил о возможной отмене рейсов в Минск на 10 дней

Посол Европейского союза в Ираке Мартин Хут заявил, что на ближайшие 10 дней рейсы из Ирака в Минск могут быть отменены. Об этом сообщает агенство BNS.

«Мы получили информацию из нескольких источников, что рейсы отменяются на ближайшие десять дней. Это представляется очень надежной информацией. Насколько нам известно, «Иракские авиалинии» проинформировали об этом все туристические агентства страны», - сказал Хут.

После ЕС отмечает, что официального подтверждения данной информации от компании Iraqi Airways он пока не получил.

Мартин Хут также рассказал, что вчера иракским правительством был сформирован комитет для расследования возможного незаконного ввоза мигрантов из Ирака в Литву через Беларусь.

Напомним, в конце июля стало известно, что авиакомпания Iraqi Airways удваивает количеств рейсов из Багдада в белорусскую столицу в связи с большим спросом. Данным решением «глубоко озаботился» литовский МИД, так как считает, что данные перевозки связаны с потоком нелегалов на белорусско-литовской границе, поскольку немалую часть мигрантов составляют именно иракцы.