Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число участников учения "Запад-2021" на территории Беларуси составит около 12,8 тыс. человек, сообщил во время брифинга начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Количество участников, принимающих участие в учении на территории Беларуси, составит около 12,8 тыс. человек, в том числе около 2,5 тыс. российских военнослужащих и до 50 казахстанских военнослужащих из состава КСОР ОДКБ", - сказал Виктор Гулевич.

Совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021" носит плановый характер и является завершающим этапом в системе совместной подготовки ВС Беларуси и России в этом году. Прежде всего оно направлено на повышение обученности войск из состава региональной группировки, предназначенной для обеспечения безопасности в Восточно-Европейском регионе.

В соответствии с планом подготовки оно пройдет с 10 по 16 сентября на территории Беларуси и девяти полигонах России (Кирилловский, Струги Красные, Мулино, Погоново, Хмелевка, Правдинский, Добровольский, Дорогобуж, Вольский).

Замысел учения носит сугубо оборонительный характер. При eгo определении были учтены современные подходы к применению войск (сил) на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет, мероприятий оперативной подготовки, а также форм и способов применения войск, выработанных в вооруженных силах двух государств.-0-





Фото Рамиля Насибулина