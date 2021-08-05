Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая с дождями погода ожидается в Беларуси в выходные, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Первая неделя августа в Беларуси характеризовалась неустойчивой и умеренно теплой погодой. Среднесуточная температура воздуха находилась в пределах 17-22 градусов, что близко к норме, а по востоку страны на 1-2 градуса выше нее. Периодически отмечались дожди различной интенсивности, которые сопровождались грозами и местами сильными ливнями", - рассказали синоптики.

В ближайшие сутки, 6 августа, погодные условия будут определяться влиянием активного южного циклона и системы его атмосферных фронтов. Ожидается пасмурная и дождливая погода. В ночные часы по югу, утром и днем во многих районах Беларуси прогнозируются сильные дожди, грозы. По западу местами пройдут очень сильные дожди. В дневные часы по востоку ожидается град. Во многих районах будет усиление ветра до 15-20 м/с. На пятницу действует предупреждение о неблагоприятных явлениях (оранжевый уровень опасности). Температура воздуха ночью составит плюс 11-18. Днем будет от плюс 15 по северо-западу до 29 градусов тепла по юго-востоку.

В субботу, 7 августа, центр циклона переместится с территории республики на страны Балтии, и Беларусь будет находиться в его тыловой части. Ночью на большей части территории, днем местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогнозируются грозы. Температура воздуха ночью составит плюс 11-18. Днем воздух прогреется до 18-25 градусов.





В воскресенье, 8 августа, под влиянием области повышенного атмосферного давления ожидается преимущественно без осадков, лишь днем местами по западу есть вероятность кратковременных дождей, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах страны прогнозируется слабый туман. Температура воздуха ночью составит плюс 8-15. Днем будет 22-29 градусов тепла.

В начале следующей недели погодные условия будут находиться под влиянием неустойчивых воздушных масс и малоактивных атмосферных фронтов, поступающих с Западной Европы. Местами по стране пройдут кратковременные дожди и будет умеренно тепло.

В понедельник, 9 августа, температура воздуха ночью составит плюс 11-18. Днем будет плюс 21-28, по юго-востоку 29-31 градус.

Во вторник, 10 августа, температура воздуха ночью будет 11-18 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 20-27.-0-

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