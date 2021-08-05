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В основе учения "Запад-2021" лежит сценарий развязывания агрессии против Союзного государства

05.08.2021 12:09 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В основе учения "Запад-2021" лежит сценарий развязывания агрессии против Союзного государства, заявил во время брифинга начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021" носит плановый характер и является завершающим этапом в системе совместной подготовки ВС Беларуси и России в этом году. Прежде всего оно направлено на повышение обученности войск из состава региональной группировки, предназначенной для обеспечения безопасности в Восточно-Европейском регионе.

В соответствии с планом подготовки оно пройдет с 10 по 16 сентября на территории Беларуси и девяти полигонах России (Кирилловский, Струги Красные, Мулино, Погоново, Хмелевка, Правдинский, Добровольский, Дорогобуж, Вольский).

Замысел учения носит сугубо оборонительный характер. При eгo определении были учтены современные подходы к применению войск (сил) на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет, мероприятий оперативной подготовки, а также форм и способов применения войск, выработанных в вооруженных силах двух государств.

/Будет дополнено/. -0-

В основе учения "Запад-2021" лежит сценарий развязывания агрессии против Союзного государства

В основе учения "Запад-2021" лежит сценарий развязывания агрессии против Союзного государства

Фото Рамиля Насибулина

 
Теги: Минск
 
 
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Совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021" носит плановый характер и является завершающим этапом в системе совместной...
 
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