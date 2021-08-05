Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В учении "Запад-2021" на территории России будет задействовано почти 400 военнослужащих и более 30 единиц боевой техники, заявил во время брифинга начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для отработки задач учения на территории Беларуси будут задействованы: 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский, 174-й учебный полигон ВВС и войск ПВО Домановский, 210-й авиационный полигон Ружанский и полигон Брестский. В свою очередь на территории Российской Федерации от ВС Беларуси в учении примут участие почти 400 военнослужащих и будет задействовано более 30 единиц боевой техники", - сказал Виктор Гулевич.

Совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021" носит плановый характер и является завершающим этапом в системе совместной подготовки ВС Беларуси и России в этом году. Прежде всего оно направлено на повышение обученности войск из состава региональной группировки, предназначенной для обеспечения безопасности в Восточно-Европейском регионе.





В соответствии с планом подготовки оно пройдет с 10 по 16 сентября на территории Беларуси и девяти полигонах России (Кирилловский, Струги Красные, Мулино, Погоново, Хмелевка, Правдинский, Добровольский, Дорогобуж, Вольский).

Замысел учения носит сугубо оборонительный характер. При eгo определении были учтены современные подходы к применению войск (сил) на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет, мероприятий оперативной подготовки, а также форм и способов применения войск, выработанных в вооруженных силах двух государств. -0-





Фото Рамиля Насибулина