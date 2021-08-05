Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 6 августа из-за гроз, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно. Прогнозируются дожди, ночью по югу, утром и днем во многих районах страны пройдут сильные дожди, прогремят грозы. По западу республики местами ожидаются очень сильные дожди. В дневные часы по востоку местами будет град. Ветер переменных направлений 4-9 м/с, во многих районах порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 11-18. Днем будет от плюс 15 по северо-западу до 29 градусов тепла по юго-востоку Беларуси.-0-

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