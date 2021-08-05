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МОК говорит о дисциплинарных мерах в отношении НОК Беларуси из-за ситуации с Тимановской
05.08.2021 12:15 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Международный олимпийский комитет (МОК) формирует список свидетелей по делу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской и рассматривает варианты мер, которые можно принять. Об этом заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс,
На пресс-конференции Адамс сказал, что Международный олимпийский комитет быстро отреагировал на инцидент и уже в тот же день находился на связи с легкоатлеткой, узнал о ее состоянии, здоровье и безопасности.
«Сейчас мы должны следовать регламенту, мы должны выслушать представителей делегации», - продолжил Адамс.
Он отметил, что вчера было начато дисциплинарное разбирательство, а сейчас проводятся частные беседы не только со спортсменами из белорусской делегации, но и с многими другими.
«Считаю, мы быстро отреагировали в этой ситуации, посмотрим, чем все закончится, какие дисциплинарные меры могут последовать», - продолжил представитель МОК.
Напомним, 3 августа
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Международный олимпийский комитет (МОК) формирует список свидетелей по делу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской и рассматривает варианты мер, которые...
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