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МОК говорит о дисциплинарных мерах в отношении НОК Беларуси из-за ситуации с Тимановской

05.08.2021 12:15 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Международный олимпийский комитет (МОК) формирует список свидетелей по делу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской и рассматривает варианты мер, которые можно принять. Об этом заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамспередает РИА Новости.

На пресс-конференции Адамс сказал, что Международный олимпийский комитет быстро отреагировал на инцидент и уже в тот же день находился на связи с легкоатлеткой, узнал о ее состоянии, здоровье и безопасности.

«Сейчас мы должны следовать регламенту, мы должны выслушать представителей делегации», - продолжил Адамс.

Он отметил, что вчера было начато дисциплинарное разбирательство, а сейчас проводятся частные беседы не только со спортсменами из белорусской делегации, но и с многими другими.

«Считаю, мы быстро отреагировали в этой ситуации, посмотрим, чем все закончится, какие дисциплинарные меры могут последовать», - продолжил представитель МОК.

Напомним, 3 августа сообщалось, что Международный олимпийский комитет ожидает отчет от Национального олимпийского комитета Беларуси и будет устанавливать факты, всех, кто вовлечен в это дело. Также МОК заявил, что постоянно связывается со спортсменкой и готов всячески ей помогать и поддерживать.

 
 
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Международный олимпийский комитет (МОК) формирует список свидетелей по делу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской и рассматривает варианты мер, которые...
 
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