А. Дзермант о том, почему уже более четверти века за нашу страну ведется ожесточенная борьба

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Кто и зачем заказал Беларусь?Первую серию документального фильма-расследования о том, как Беларусь победила цветную революцию, смотритеПроект, на создание которого ушел целый год, отражает все события, с которыми столкнулась наша страна. Абсолютно новые и эксклюзивные кадры того, как пытались разорвать нашу страну под видом мирных митингов и протестов. Раскрытие всей истории масштабного заговора против Беларуси. Пять стадий принятия неизбежного - от задумки до провала. Смотрите документальный сериал о том, как наша страна победила цветную революцию, с 4 по 8 августа сначала на телеканале СТВ, а спустя несколько часов - на(сразу послев 21:45).Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите