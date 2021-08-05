﻿ А. Дзермант о том, почему уже более четверти века за нашу страну ведется ожесточенная борьба. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

А. Дзермант о том, почему уже более четверти века за нашу страну ведется ожесточенная борьба

05.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Кто и зачем заказал Беларусь?

Первую серию документального фильма-расследования о том, как Беларусь победила цветную революцию, смотрите здесь.  

Проект  "Беларусь против цветной революции", на создание которого ушел  целый год, отражает все события, с которыми столкнулась наша страна. Абсолютно новые и эксклюзивные кадры того, как пытались разорвать нашу страну под видом мирных митингов и протестов. Раскрытие всей истории масштабного заговора против Беларуси. Пять стадий принятия неизбежного - от задумки до провала. Смотрите документальный сериал о том, как наша страна победила цветную революцию, с 4 по 8 августа сначала на телеканале СТВ, а спустя несколько  часов - на "Беларусь 1" (сразу после "Панорамы" в 21:45).

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем поделиться? Пишите сюда   


Читайте также:


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кто и зачем заказал Беларусь? Первую серию документального фильма-расследования о том, как Беларусь победила цветную революцию, смотрите здесь.   Проект ...
 
Новости дня
Новости общества
 
Авиакомпания Georgian Airways с 11 августа возобновит регулярные рейсы из Тбилиси в Минск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by