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Литва продолжает агрессивно выдворять мигрантов
05.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня Госпогранкомитет Беларуси опубликовал очередные доказательства того, как Литва продолжает принуждать мигрантов нарушать белорусскую границу. Полоцкие пограничники около полудня 4 августа зафиксировали попытку: пять литовцев агрессивно выгоняют на территорию нашей страны беженцев, при этом среди взрослых есть маленькие дети. И этот факт совсем не смущает литовскую сторону. Но что еще хуже - на сопредельном участке одному из мигрантов стало плохо. Он неоднократно произнес слово "инсулин" и жестами указал на боль в груди. Однако представители литовской стороны никак не отреагировали на просьбы мужчины. Увидев, что человеку нужна помощь, белорусские пограничники незамедлительно вызвали медиков.
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Сегодня Госпогранкомитет Беларуси опубликовал очередные доказательства того, как Литва продолжает принуждать мигрантов нарушать белорусскую границу. Полоцкие...
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