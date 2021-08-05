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Литва продолжает агрессивно выдворять мигрантов

05.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня Госпогранкомитет  Беларуси опубликовал очередные доказательства того, как Литва продолжает принуждать мигрантов нарушать белорусскую границу. Полоцкие пограничники около полудня 4 августа зафиксировали попытку: пять литовцев агрессивно выгоняют на территорию нашей страны беженцев, при этом среди взрослых есть маленькие дети. И этот факт совсем не смущает литовскую сторону.  Но что еще хуже - на сопредельном участке одному из мигрантов стало плохо. Он неоднократно произнес слово "инсулин" и жестами указал на боль в груди. Однако представители литовской стороны никак не отреагировали на просьбы мужчины. Увидев, что человеку нужна помощь, белорусские пограничники незамедлительно вызвали медиков. 

Что сделали в этот момент люди в литовской военной форме? Оставили мигрантов и уехали, а иностранец, которому стало плохо, перешел на территорию Беларуси, где ему и  была оказана помощь. Медики отвезли мужчину в больницу.  

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Сегодня Госпогранкомитет  Беларуси опубликовал очередные доказательства того, как Литва продолжает принуждать мигрантов нарушать белорусскую границу. Полоцкие...
 
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