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Н. Карпенков в документальном фильме "Беларусь против цветной революции": Бандиты во многом благороднее, чем Тихановский

05.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Тихановский собрал вокруг себя подходящих людей. Убийцы, воры, фальшивомонетчики. Оскорбления, нападения, выпады, постоянные провокации, расправа  над людьми. 

Как готовилась благодатная почва для таких идей и  о неизвестных сторонах  попытки госпереворота в Беларуси - в документальном фильме "Беларусь против цветной революции".

Первую серию документального фильма-расследования о том, как Беларусь победила цветную революцию, смотрите здесь. 



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Тихановский собрал вокруг себя подходящих людей. Убийцы, воры, фальшивомонетчики. Оскорбления, нападения, выпады, постоянные провокации, расправа  над людьми.  ...
 
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