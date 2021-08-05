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Н. Карпенков в документальном фильме "Беларусь против цветной революции": Бандиты во многом благороднее, чем Тихановский
05.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТихановский собрал вокруг себя подходящих людей. Убийцы, воры, фальшивомонетчики. Оскорбления, нападения, выпады, постоянные провокации, расправа над людьми.
Как готовилась благодатная почва для таких идей и о неизвестных сторонах попытки госпереворота в Беларуси - в документальном фильме
Первую серию документального фильма-расследования о том, как Беларусь победила цветную революцию, смотрите
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Н. Карпенков в документальном фильме "Беларусь против цветной революции": Бандиты во многом благороднее, чем Тихановский
Тихановский собрал вокруг себя подходящих людей. Убийцы, воры, фальшивомонетчики. Оскорбления, нападения, выпады, постоянные провокации, расправа над людьми. ...
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