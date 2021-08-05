Источник материала: БT

Тихановский собрал вокруг себя подходящих людей. Убийцы, воры, фальшивомонетчики. Оскорбления, нападения, выпады, постоянные провокации, расправа над людьми.Как готовилась благодатная почва для таких идей и о неизвестных сторонах попытки госпереворота в Беларуси - в документальном фильмеПервую серию документального фильма-расследования о том, как Беларусь победила цветную революцию, смотритеПодписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите