Н. Эйсмонт: Президент занимался не предвыборной кампанией, он занимался лечением, здоровьем и жизнью людей

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Наталья Эйсмонт о том, как Президент перед выборами-2020 занимался не предвыборной кампанией, а жизнями и здоровьем людей.Неизвестные стороны попытки госпереворота в Беларуси - в документальном проектеПервую серию документального фильма-расследования о том, как Беларусь победила цветную революцию, смотритеПодписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите