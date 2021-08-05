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Н. Эйсмонт: Президент занимался не предвыборной кампанией, он занимался лечением, здоровьем и жизнью людей
05.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНаталья Эйсмонт о том, как Президент перед выборами-2020 занимался не предвыборной кампанией, а жизнями и здоровьем людей.
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Н. Эйсмонт: Президент занимался не предвыборной кампанией, он занимался лечением, здоровьем и жизнью людей
Наталья Эйсмонт о том, как Президент перед выборами-2020 занимался не предвыборной кампанией, а жизнями и здоровьем людей. Неизвестные стороны попытки...
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