Эксперты насчитывают минимум семь попыток цветных революций в Беларуси

Источник материала: БT

Беларусь пережила минимум семь попыток цветных революций. Но благодаря воле лидера и поддержке людей страна выстояла. Потому что она любимая. А любимую не отдают.Первую серию документального фильма-расследования о том, как Беларусь победила цветную революцию, смотритеДокументальный сериал с 4 по 8 августа смотрите сначала на телеканале СТВ, а спустя несколько часов - на(сразу после).Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите

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