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Эксперты насчитывают минимум семь попыток цветных революций в Беларуси

05.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь пережила минимум семь попыток цветных революций. Но благодаря воле лидера и поддержке людей страна выстояла. Потому что она любимая. А любимую не отдают.

Первую серию документального фильма-расследования о том, как Беларусь победила цветную революцию, смотрите здесь.  

Документальный сериал с 4 по 8 августа смотрите сначала на телеканале СТВ, а спустя несколько  часов - на "Беларусь 1" (сразу после "Панорамы" в 21:45).




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Беларусь пережила минимум семь попыток цветных революций. Но благодаря воле лидера и поддержке людей страна выстояла. Потому что она любимая. А любимую не отдают. ...
 
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