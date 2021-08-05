|
Эксперты насчитывают минимум семь попыток цветных революций в Беларуси
05.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБеларусь пережила минимум семь попыток цветных революций. Но благодаря воле лидера и поддержке людей страна выстояла. Потому что она любимая. А любимую не отдают.
Первую серию документального фильма-расследования о том, как Беларусь победила цветную революцию, смотрите
Документальный сериал с 4 по 8 августа смотрите сначала на телеканале СТВ, а спустя несколько часов - на
Подписывайтесь на Telegram-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь пережила минимум семь попыток цветных революций. Но благодаря воле лидера и поддержке людей страна выстояла. Потому что она любимая. А любимую не отдают. ...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)