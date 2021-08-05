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Р. Протасевич: Российский спецназ на "Пушкинской" 9-11 августа - дикий фейк

05.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Бывший главред экстремистского телеграм-канала Роман Протасевич рассказал о том, как Степушило публиковал фейки.

Неизвестные стороны попытки госпереворота в Беларуси - в документальном проекте  "Беларусь против цветной революции". 

Первую серию документального фильма-расследования о том, как Беларусь победила цветную революцию, смотрите здесь.  


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Бывший главред экстремистского телеграм-канала Роман Протасевич рассказал о том, как Степушило публиковал фейки. Неизвестные стороны попытки госпереворота в...
 
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