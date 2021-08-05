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86-я бригада связи отмечает 80 лет со дня образования
05.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
86-я бригада связи отмечает 80-летие. С юбилеем личный состав и ветеранов подразделения
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86-я бригада связи отмечает 80-летие. С юбилеем личный состав и ветеранов подразделения поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Бригада - наследница...
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