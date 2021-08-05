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86-я бригада связи отмечает 80 лет со дня образования

05.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

86-я бригада связи отмечает 80-летие. С юбилеем личный состав и ветеранов подразделения поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Бригада - наследница героических боевых традиций прославленного 109-го полка связи, который был сформирован в начале Великой Отечественной. Члены бригады принимали участие в битве за Москву, сражениях на Курской дуге, освобождении Беларуси и Польши.

Сегодня ее военнослужащие на высоком профессиональном уровне решают ответственные задачи по обеспечению связью штабов и воинских частей Вооруженных Сил, внося значительный вклад в укрепление военной безопасности государства и его независимости.

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86-я бригада связи отмечает 80-летие. С юбилеем личный состав и ветеранов подразделения поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Бригада - наследница...
 
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