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Курсы валют на 5 августа - белорусский рубль ослаб к трем основным валютам

05.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусский рубль на торгах в среду ослаб к трем основным валютам. Доллар стоит 2 рубля 52 копейки, евро - 2 рубля 98 копеек. И 3 рубля 45 копеек стоят 100 российских.

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Белорусский рубль на торгах в среду ослаб к трем основным валютам. Доллар стоит 2 рубля 52 копейки, евро - 2 рубля 98 копеек. И 3 рубля 45 копеек стоят 100 российских. ...
 
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