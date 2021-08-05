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Авиакомпания Utair увеличит количество рейсов из Москвы в Минск
05.08.2021 12:59 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская авиакомпания Utair с 17 августа увеличит частоту полетов из Москвы в Минск до шести раз в неделю, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Национального аэропорта Минск.
Полеты будут выполняться каждый день, кроме воскресенья, на Boeing 737-800.
Вылет из Внуково - в 09.55, из Национального аэропорта - в 12.30. Время в пути составит 1,5 часа.-0-
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Полеты будут выполняться каждый день, кроме воскресенья, на Boeing 737-800.
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