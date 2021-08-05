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Рейс Басра-Минск-Басра отменен по решению авиакомпании Iraqi Airways - нацаэропорт
05.08.2021 12:59 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня отменен рейс авиакомпании Iraqi Airways по маршруту Басра-Минск-Басра, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Национального аэропорта Минск.
По словам представителя Iraqi Airways в Минске, данный рейс отменен по решению авиакомпании.
Причины отмены необходимо уточнять в представительстве авиаперевозчика, говорится в сообщении.-0-
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По словам представителя Iraqi Airways в Минске, данный рейс отменен по решению авиакомпании.
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