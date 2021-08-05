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Шерстнев: газификация малых населенных пунктов - вклад в их будущее развитие

05.08.2021 13:35 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Шумилинский район /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Газификация малых населенных пунктов - вклад в их будущее развитие. Об этом на торжественной церемонии пуска газа в деревне Язвино Шумилинского района заявил председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году в Шумилино пройдут областные "Дажынкі-2021", но руководство района и области уделяет внимание не только преображению нынешней столицы тружеников села. Большой подарок сделали для жителей Язвино - деревни, которая встречает гостей района, приезжающих со стороны Витебска. "Газификация таких поселков и деревень, которые расположены возле крупных трасс, помогает их развитию. Нет ни одного примера, когда бы с приходом природного газа в населенный пункт жизнь в нем остановилась, наоборот - это становится шагом к развитию. Поэтому я считаю, что сегодня мы делаем вклад в будущее Язвино", - отметил председатель облисполкома.

Шерстнев: газификация малых населенных пунктов - вклад в их будущее развитие
Николай Шерстнев

В Язвино был построен газопровод протяженностью 9,2 км. Стоимость проектирования и строительства, по заключению экспертизы, составила более Br1,2 млн, но фактически на реализацию проекта было затрачено немногим более Br1 млн, при этом сэкономили свыше Br220 тыс. Проектировщиком выступил Витебский филиал ГП "НИИ Белгипротопгаз", а подрядчиком стал ОАО "Белгазстрой" в лице УП "Витебскгазстрой" и УП "Полоцкгазстрой". В деревне, где проживают около 400 жителей, включая дачников, на природный газ переведены 4 многоквартирных жилых дома (24 квартиры), ранее газифицированные от резервуарной установки сжиженного газа. В перспективе к подводящему газопроводу подключатся более 220 частных домовладений и местное сельскохозяйственное предприятие, специализирующееся на разведении крупного рогатого скота.

В целом в Шумилинском районе эксплуатируется более 190 км газовых сетей. Природный газ подведен в 11 сельских населенных пунктах, 5 из 8 агрогородков.-0-

Шерстнев: газификация малых населенных пунктов - вклад в их будущее развитие

Шерстнев: газификация малых населенных пунктов - вклад в их будущее развитие
Помощник Президента Республики Беларусь - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич, председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев и заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Белоус

Шерстнев: газификация малых населенных пунктов - вклад в их будущее развитие

Шерстнев: газификация малых населенных пунктов - вклад в их будущее развитие

Фото Алекасндра Хитрова

 
Теги: Витебск
 
 
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В этом году в Шумилино пройдут областные "Дажынкі-2021", но руководство района и области уделяет внимание не только преображению нынешней столицы тружеников села.
 
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