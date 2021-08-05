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Нашествие гусениц в Бресте
05.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Самшитовые кустарники исчезают в Бресте: растение уничтожают миллионы гусениц. Всего за несколько дней вредители истребили десятки метров зеленого украшения. От насекомого страдают насаждения в парках, скверах, на площадях и частных подворьях. Самшит был одним из брендов города. Именно из него был сделан берестейский гребень с алфавитом, от которого исчисляется белорусская письменность. По словам коммунальщиков, самшитовая огневка - бабочка, которая не боится ни морозов, ни ядохимикатов. Ее гусеницы заметили в городе в прошлом году. В основном это насекомое обитает в Китае. И, вероятнее всего, к нам оно попало с транспортом.
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Самшитовые кустарники исчезают в Бресте: растение уничтожают миллионы гусениц. Всего за несколько дней вредители истребили десятки метров зеленого украшения. От...
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