|
Н. Лазаревич: Санкции - это дополнительный стимул для импортозамещения
05.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭкономические санкции против белорусских промышленных предприятий - это неприятно, но не критично. Более того, это стимул создать свой внутренний продукт с высокими конкурентными качествами. Об этом в эфире
Как воспитывать в себе лидерские качества, что сложнее: быть директором или мамой? А также престиж рабочей профессии и что в топе продаж белорусской техники? Емкие и интересные комментарии гостьи проекта "Скажинемолчи" и другие выпуски смотрите на YouTube-канале
Другие выпуск проекта смотрите
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экономические санкции против белорусских промышленных предприятий - это неприятно, но не критично. Более того, это стимул создать свой внутренний продукт с...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)