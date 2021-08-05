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Н. Лазаревич: Санкции - это дополнительный стимул для импортозамещения

05.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Экономические санкции против белорусских промышленных предприятий - это неприятно, но не критично. Более того, это стимул создать свой внутренний продукт с высокими конкурентными качествами. Об этом в эфире "Скажинемолчи" заявила генеральный директор холдинга "Бобруйскагромаш" Надежда Лазаревич.  По словам гостьи программы, у нашей сельхозтехники большие экспортные возможности. И вот пример актуальных контрактов: машины и агрегаты из Бобруйска покупают аграрии Монголии, Франции,  Венгрии, Австралии. В продвижении продукции важная роль как  социальных сетей, так и яркий пиар наших брендов. 

Как воспитывать в себе лидерские качества, что сложнее: быть директором или мамой? А также престиж рабочей профессии и что в топе продаж белорусской техники? Емкие и интересные комментарии гостьи проекта "Скажинемолчи" и другие выпуски смотрите на YouTube-канале "Беларусь 1", а также в телеграм-канале программы.   

Другие выпуск проекта смотрите здесь.
 
 
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Экономические санкции против белорусских промышленных предприятий - это неприятно, но не критично. Более того, это стимул создать свой внутренний продукт с...
 
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