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"Запад-2021" - учения оборонительного характера, подтверждающие курс Беларуси на укрепление региональной безопасности и приверженность союзническим обязательствам с Российской Федерацией. Как заявлено во время сегодняшнего брифинга в Минске, стратегические маневры пройдут с 10 по 16 сентября на территории Беларуси и девяти полигонах России.



Замысел носит сугубо оборонительный характер.



При его определении учтены современные подходы к применению войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет, мероприятий оперативной подготовки, а также форм и способов применения войск, выработанных в Вооруженных силах двух государств. Также использован один из возможных вариантов развития военно-политической обстановки, предусматривающий обострение международных противоречий до уровня, способного привести к дестабилизации обстановки в регионе, а также развязыванию агрессии против Союзного государства.



В основе учений - сценарий активной деятельности незаконных вооруженных формирований, сепаратистских и международных террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку. При этом территории противоборствующих сторон и государственные границы определены условно.







Для отработки задач учений на территории Беларуси будут задействованы 4 полигона





Всего количество военнослужащих, принимающих участие в военных маневрах на территории нашей страны, составит почти 13 тысяч человек, в том числе около 2,5 тысячи российских военнослужащих и до 50 казахстанских бойцов из состава сил ОДКБ. Также будет задействовано до 350 единиц бронетанковой техники, в том числе самолетов и вертолетов.