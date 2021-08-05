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Учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября
05.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
"Запад-2021" - учения оборонительного характера, подтверждающие курс Беларуси на укрепление региональной безопасности и приверженность союзническим обязательствам с Российской Федерацией. Как заявлено во время сегодняшнего брифинга в Минске, стратегические маневры пройдут с 10 по 16 сентября на территории Беларуси и девяти полигонах России.
Для отработки задач учений на территории Беларуси будут задействованы 4 полигонаВсего количество военнослужащих, принимающих участие в военных маневрах на территории нашей страны, составит почти 13 тысяч человек, в том числе около 2,5 тысячи российских военнослужащих и до 50 казахстанских бойцов из состава сил ОДКБ. Также будет задействовано до 350 единиц бронетанковой техники, в том числе самолетов и вертолетов.
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"Запад-2021" - учения оборонительного характера, подтверждающие курс Беларуси на укрепление региональной безопасности и приверженность союзническим обязательствам...
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