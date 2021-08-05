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Учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября

05.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Запад-2021" - учения оборонительного характера, подтверждающие курс Беларуси на укрепление региональной безопасности и приверженность союзническим обязательствам с Российской Федерацией. Как заявлено во время сегодняшнего брифинга в Минске, стратегические маневры пройдут с 10 по 16 сентября на территории Беларуси и девяти полигонах России.  

Замысел носит сугубо оборонительный характер.

При его определении учтены современные  подходы к применению войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет, мероприятий оперативной подготовки, а также форм и способов применения войск, выработанных в Вооруженных силах двух государств. Также использован один из возможных вариантов развития военно-политической обстановки, предусматривающий обострение международных противоречий до уровня, способного привести к дестабилизации обстановки в регионе, а также развязыванию агрессии против Союзного государства.

В основе учений - сценарий активной деятельности незаконных вооруженных формирований, сепаратистских и международных террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку. При этом территории противоборствующих сторон и государственные границы определены условно. 


Для отработки задач учений на территории Беларуси будут задействованы 4 полигона

Всего количество военнослужащих, принимающих участие в военных маневрах на территории нашей страны, составит почти 13 тысяч человек, в том числе около 2,5 тысячи российских военнослужащих и до 50 казахстанских бойцов из состава сил ОДКБ. Также будет задействовано до 350 единиц бронетанковой техники, в том числе самолетов и вертолетов.



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Теги: Минск
 
 
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"Запад-2021" - учения оборонительного характера, подтверждающие курс Беларуси на укрепление региональной безопасности и приверженность союзническим обязательствам...
 
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