В ООН призвали Литву соблюдать международные обязательства

Источник материала: БT

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев обеспокоено сообщениями о насилии на литовской границе. Организация призывает официальный Вильнюс соблюдать международные обязательства. Своими действиями Литва нарушает Конвенцию о статусе беженцев, Европейскую конвенцию по правам человека и законодательство ЕС. Однако, как показывает практика, показную заинтересованность в правах человека Литва выражает только, когда говорится о чужом монастыре. А когда дело касается собственного прихода, то вместо международных правил Вильнюс с легкостью применяет собак и огнестрельное оружие.



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