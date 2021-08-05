Более 9 тыс. молодых специалистов приступили к работе в учреждениях здравоохранения с августа

Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала августа в учреждениях здравоохранения приступили к работе более 9 тыс. молодых специалистов. Это выпускники университетов и колледжей, а также интерны, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Ряды медицинских работников пополнили врачи общей практики, анестезиологи-реаниматологи, хирурги, ЛОР-врачи, офтальмологи, неврологи и другие специалисты, а также медицинские сестры, фельдшеры.

В эти дни по всей Беларуси для молодых специалистов проводятся праздники посвящения в профессию. Сегодня такой праздник прошел в 10-й поликлинике Минска.-0-