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Кубраков проведет 11 августа прием граждан

05.08.2021 15:37 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел Иван Кубраков в качестве уполномоченного представителя Президента Беларуси по городу Минску проведет прием граждан 11 августа. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, информирует БЕЛТА.

Прием начнется в 10.00 в помещении Мингорисполкома по адресу: пр. Независимости, 8, каб. 310, по предварительной записи.

Запись будет осуществляться 5 и 6 августа с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адресу: ул. Городской Вал, 4 (подъезд № 4, помещение приемной граждан МВД), и по телефону (8-017) 218-78-95.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Прием начнется в 10.00 в помещении Мингорисполкома по адресу: пр. Независимости, 8, каб. 310, по предварительной записи.
 
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