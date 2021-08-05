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Созданные в ИК №4 условия позволяют женщинам исправиться и продолжить жизнь достойно - Кочанова

05.08.2021 16:13 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Созданные в ИК №4 условия позволяют женщинам встать на путь исправления и продолжить жизнь достойно. Таким мнением поделилась с журналистами Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова после посещения исправительной колонии №4 управления ДИН МВД по Гомельской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова побывала на участке для несовершеннолетних, в общежитии для совместного проживания осужденных матерей с детьми, Доме ребенка, ознакомилась с деятельностью реабилитационного центра для осужденных с зависимостью от психоактивных веществ. В каждом отделении она наедине пообщалась с осужденными. Беседы за закрытыми дверями были продолжительными и содержательными.

Особое внимание Наталья Кочанова уделила реабилитационному центру "Доверие". Это новое подразделение в учреждении, которое открылось 1 июля этого года. Здесь помогают женщинам избавиться от алкогольной или наркозависимости. Разработана и реализуется шестимесячная программа, предусматривающая медицинский, психологический и воспитательный аспекты. "Созданные здесь условия позволяют женщинам осознать свою проблему (зависимость. - Прим. БЕЛТА), встать на путь исправления и продолжить жизнь достойно", - подчеркнула спикер.

Следующий пункт в маршруте председателя Совета Республики Национального собрания Натальи Кочановой - встреча с руководством советов депутатов областного и базового уровней Гомельской области.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова побывала на участке для несовершеннолетних, в общежитии для совместного проживания...
 
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