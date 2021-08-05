ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Прогноз погоды на 6 августа

05.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Погода в Беларуси будет определяться влиянием южного циклона и его атмосферных фронтов. Ночью по югу, утром и днем во многих районах страны ожидаются грозы, сильные дожди. По западу республики местами очень сильные дожди. В дневные часы по востоку местами град. Во многих районах ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с (оранжевый уровень опасности).



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Погода в Беларуси будет определяться влиянием южного циклона и его атмосферных фронтов. Ночью по югу, утром и днем во многих районах страны ожидаются грозы,...
 
Новости дня
Новости общества
 
ФОТОФАКТ: Родственники погибшего на литовской границе гражданина Ирака прилетели в Минск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by