Прогноз погоды на 6 августа

Источник материала: БT

Погода в Беларуси будет определяться влиянием южного циклона и его атмосферных фронтов. Ночью по югу, утром и днем во многих районах страны ожидаются грозы, сильные дожди. По западу республики местами очень сильные дожди. В дневные часы по востоку местами град. Во многих районах ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с (оранжевый уровень опасности).



