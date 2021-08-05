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Прогноз погоды на 6 августа
05.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погода в Беларуси будет определяться влиянием южного циклона и его атмосферных фронтов. Ночью по югу, утром и днем во многих районах страны ожидаются грозы, сильные дожди. По западу республики местами очень сильные дожди. В дневные часы по востоку местами град. Во многих районах ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с (оранжевый уровень опасности).
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Погода в Беларуси будет определяться влиянием южного циклона и его атмосферных фронтов. Ночью по югу, утром и днем во многих районах страны ожидаются грозы,...
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