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Налибокский край богат одаренными и интересными людьми
05.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Особенные увлечения с местным колоритом. Налибокский край богат одаренными и интересными людьми. Так Марьян Янушкевич из деревни Мешичи собирает и реставрирует старинные вещи разных эпох. К хранителю истории и раритетов в гости попала Лариса Гулякевич (видео).
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Особенные увлечения с местным колоритом. Налибокский край богат одаренными и интересными людьми. Так Марьян Янушкевич из деревни Мешичи собирает и реставрирует...
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