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За последний месяц рейтинг президента Украины составил всего 29 %

05.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Украинский президент неистово пытается наверстать упущенные политические очки. За последний месяц рейтинг президента Украины составил всего 29 %. Но вместо того чтобы попытаться восстановить мир в собственной стране или же улучшить экономику Незалежной, слуга народа стоит с протянутой рукой у западных друзей. Однако, по мнению экспертов, такая политика ничего полезного стране не принесет.

Николай Азаров, экс-премьер-министр Украины:

Зеленский будет говорить о том, что ему нужны гарантии вступления в НАТО, в ЕС - это бальзам на душу Байдена. Ему нравятся такие рассуждения, но ничего делать он не будет. Скажет он Зеленскому: давай реформу проводи, давай преобразовывай страну, когда будешь готов? Лет через 15. Вот тогда будем разговаривать. Зеленский закроется и дальше пойдет разговор об оказании помощи стране валютным фондом. Для Байдена это тоже бальзам для души. Он прекрасно воспринимает просьбы, но делать ничего не будет.

Почти половине украинцев денег хватает только на еду

От плясок перед коллективным Западом в Украине выиграли точно не граждане страны. Об этом свидетельствует последняя статистика. По данным исследования Киевского международного института социологии, 43 % респондентов утверждают, что их семьи могут позволить себе купить только еду. В то же время 14 % причисляют себя к самым бедным - тем, кому не хватает денег даже на еду.


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Украинский президент неистово пытается наверстать упущенные политические очки. За последний месяц рейтинг президента Украины составил всего 29 %. Но вместо того...
 
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