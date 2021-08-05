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Е. Богдан: Санкционное давление на Беларусь не поддается никакой логике
05.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Санкционное давление на Беларусь не поддается никакой логике. Это заявила первый замминистра здравоохранения и председатель БСЖ Елена Богдан.
Белорусский союз женщин с недоумением и возмущением воспринимает непрекращающееся давление на нашу страну. Так, более 50 тысяч белорусок подписались под обращением против санкций.
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Санкционное давление на Беларусь не поддается никакой логике. Это заявила первый замминистра здравоохранения и председатель БСЖ Елена Богдан. Белорусский...
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