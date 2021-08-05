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Права потребителей: интернет-покупки и услуги в программе "Актуальный микрофон"
05.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНачальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик в программе "Актуальный микрофон".
Прежде чем купить, на что обратить внимание? Как возвращать товары, в том числе акционные? Что дает наличие гарантийного талона и как он должен быть оформлен? Куда жаловаться по спорным моментам? Что не так в торговле через социальные сети? Имеет ли кто право навязывать нам услуги, которые касаются нашего быта?
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Начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик в программе...
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