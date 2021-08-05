Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители госорганов проведут в августе выездные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в регионах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Министр финансов Юрий Селиверстов проведет личный прием граждан 12 августа в Щучинском райисполкоме. В этот же день в Берестовицком райисполкоме выслушает вопросы и обращения граждан министр юстиции Олег Слижевский.

Председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус встретится с гражданами 13 августа в ОАО "Техника связи" (Барань), министр связи и информатизации Константин Шульган - 19 августа в Речицком райисполкоме, председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо - 20 августа в Малоритском райисполкоме.

На 27 августа запланирован прием граждан министром антимонопольного регулирования и торговли Владимиром Колтовичем в Пинском райисполкоме, а также председателем Государственного комитета по имуществу Дмитрием Матусевичем в Глубокском райисполкоме.-0-