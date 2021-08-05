В Беларуси на 5-15% повышаются тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки

Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило новые тарифы на перевозки пассажиров по железной дороге внутри Беларуси. В среднем они увеличатся на 5-15%. Об этом сообщает пресс-служба МАРТ.

Постановлением от 9 июля 2021 г. № 51, которое еще официально не опубликовано, МАРТ установило новые тарифы на железнодорожные перевозки пассажиров и багажа во внутриреспубликанском сообщении.

В среднем тарифы на поезда общего пользования на региональных и межрегиональных линиях вырастут на 5-15% в зависимости от вида сообщения, а фактически увеличение стоимости зависит от расстояния. МАРТ приводит несколько примеров:

Билет на поезд региональных линий экономкласса по направлению Минск-Пассажирский-Беларусь подорожает на 6 копеек, а из Минска до Молодечно – на 17 копеек;

Билет на поезд региональных линий бизнес-класса по направлению Минск-Пассажирский-Орша станет дороже на 43 копейки, а из столицы до Бобруйска – на 35 копеек.

Стоимость проезда на поездах городских линий в пределах одного тарифного пояса увеличится на 15 копеек, в пределах двух тарифных поясов – на 30 копеек.

Пресс-служба отмечает, что данное подорожание было запланировано, а тарифы увеличиваются для поддержания уровня окупаемости перевозок. На сегодняшний день, по данным МАРТ, белорусы возмещают не более 14% от затрат на пассажирские перевозки по железной дороге внутри страны.

Министерство добавляет, что при пересмотре тарифов оно будет ориентироваться на расходы перевозчика, изменение доходов населения и уровень тарифов на автомобильные перевозки (альтернативный вид транспорта).

Постановление вступит в силу через 5 дней после его официального опубликования (на сегодняшний день оно еще не опубликовано).